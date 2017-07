Zulte Waregem ondergaat verjongingskuur, maar gaat dat ten koste van de kwaliteit? "We moeten aan de toekomst denken"

Sammy Bossut, Davy De fauw, Timothy Derijck en Brian Hamalainen bleven Zulte Waregem trouw en zo staat er achterin - ook Baudry is er (voorlopig?) nog - dezelfde defensie als vorig jaar bij het begin van het seizoen. Maar daarvoor lijkt enkel Onur Kaya over te blijven van vorig seizoen.

Met Lerager en Meïté vertrok heel wat kwaliteit, maar ook onder meer Mbaye Leye en Christophe Lepoint vertrokken aan de Gaverbeek. En daarmee ook flink wat ervaring, terwijl veel van de nieuwkomers toch flink wat jeugdiger zijn.

Niet bang zijn om te verjongen

Heylen, Walsh, Leya Iseka, Reichert, De Sart, Olayinka, mogelijk ook nog een piepjonge Serviër in de spits, de 24-jarige Oldrup Jensen, een jonge Cyprioot (Kastanos) en eventueel de 20-jarige tester Ndenge. Op De Pauw na tot op heden sowieso weinig ervaring extra in de ploeg. Toch mag worden aangenomen dat Dury er ook deze keer opnieuw een ideale mix tussen jeugd en ervaring kan en zal van maken.

Dury had het bovendien eerder al over verjonging en dat herhaalde hij ook nog eens na een oefenpot in Petegem: "Dat was de doelstelling van deze transferperiode. We hadden een kern met erg veel routine, maar je mag niet bang zijn om te verjongen. We moeten naar de toekomst kijken en wat we tot nu toe doen kan beantwoorden aan die politiek. De rest is een uitdaging om opnieuw een goede ploeg te hebben."