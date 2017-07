Jonge Belg (ex-Anderlecht) tekent bij Manchester United: "Eerste ploeg is de doelstelling"

Grote droom die uitkomtDeel deze quote:

Met een duidelijk doel overigens ook: het schoppen tot de A-ploeg. "Het is een grote droom die uitkomt. Ik ben fier op wat ik tot nu al heb verwezenlijkt. Maar in het eerste elftal van Manchester United kunnen spelen, dat is de doelstelling. En ik zou ook zeer graag voor de Rode Duivels spelen", aldus Ramazani tegenover Het Nieuwsblad.

De weg is nog lang: de jonge Belg komt terecht in een scolarshipsysteem, vanwaar hij de jeugdlichtingen kan proberen doorlopen richting B-ploeg en A-ploeg. Qua omkadering is United natuurlijk wel bij de top van Europa.