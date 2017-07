Beerschot-Wilrijk wil zich nog zwaar versterken: "Zijn geen armoezaaiers, niet wachten op de solden"

De Braziliaanse tester 'Luan' is al een paar dagen bij Beerschot-Wilrijk actief, ondertussen werden ook al flink wat definitieve transfers gedaan. Maar er moeten nog niet minder dan zes(!) bijkomende spelers bij, als het van de coach afhangt dan toch.

Had gehoopt iets verder te staan qua transfers

"Ik had gehoopt iets verder te staan qua transfers. Ik wil graag drie spitsen en voor alle andere posities een dubbele bezetting", aldus Brys in Gazet van Antwerpen. "Er is natuurlijk meer concurrentie van andere clubs, dus soms moeten we eens passen."

Toch wil de coach doorzetten: "We zijn geen armoezaaiers, we gaan dan ook niet wachten op de solden. We kunnen spelers overtuigen met de charme van onze club, ons stadion en onze manier van werken."