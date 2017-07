Broer van Barcelona-sterkhouder test momenteel bij... Belgische amateurclub

Het gaat om Pol Busquets (23), de jongere broer van Barcelona-middenvelder Sergio Busquets (28). Pol Busquets traint deze week mee bij Geel, dat in de eerste amateurklasse uitkomt. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Afgelopen zaterdag, tijdens een oefenpartij tegen 1B-club OH Leuven, stond Pol Busquets alvast een eerste keer tussen de palen. Geel verloor de partij overigens met 2-5 van OHL.

Nooit op het hoogste niveau

Pol Busquets speelde in de jeugd bij Barcelona en Atlético Madrid en stond tijdens het voorbije seizoen onder contract bij Segunda B-club Unio Esportiva Llagostera-Costa Brava. De goalie speelde, in tegenstelling tot zijn broer Sergio, nooit op het hoogste niveau in Spanje. Leuk detail: papa Carles Busquets was eveneens een doelman en speelde tussen 1981 en 1999 voor… Barcelona.