Chelsea gaat hard: '200 miljoen euro voor Rode Duivel Ã©n sterkhouder Everton'

Chelsea gaat een versnelling hoger schakelen in de strijd om een aantal cruciale handtekeningen. Zo weet The Sun dat Romelu Lukaku nog steeds een topprioriteit is in de spits.

Verder wil het met Dele Alli ook een topper weg gaan halen bij Tottenham. Beide spelers zouden om en bij de 100 miljoen euro moeten kosten, maar dat is voor de club geen probleem.

Everton wil voor Lukaku echter tot het gaatje gaan en sprak al over een transfersom van 100 miljoen pond, toch nog een serieus verschilletje (ongeveer 15 miljoen euro).