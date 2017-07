Gerommel in Genk gaat door: "Blijven? Dat is geen optie meer"

De 21-jarige rechtsachter werd dit weekend genoemd als back-up voor Foket bij het Italiaanse Atalanta, dat liefst zes miljoen euro (de afkoopsom) voor hem wil geven. Zelf heeft de back echter een akkoord met het Nice van Balotelli.

Het bestuur van Racing Genk wil meewerken aan een transfer naar gelijk welke club, maar het wil wel boter bij de vis. Enkel als Nice ook zes miljoen euro op tafel wil leggen kan er dus gesproken worden.

In Het Belang van Limburg is manager Zénon Melon alvast duidelijk: "Blijven is geen optie meer. Genk moet in dit geval de wens van Timothy respecteren, want dit is voor hem een belangrijke stap in zijn carrière. Maar wij willen ook praten met Atalanta, we zien wel wat er nu gaat gebeuren."