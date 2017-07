'Linksachter Anderlecht kent zijn nieuwe bestemming'

Fabrice N'Sakala trekt volgens La Dernière Heure namelijk definitief naar Alanyaspor. Bij de Turkse middenmoter speelde hij op huurbasis de voorbije maanden erg sterk.

Reden genoeg voor de Turken om de Congolese vleugelverdediger definitief te willen overnemen van Anderlecht, dat niet al te moeilijk wil doen - maar wel zoveel mogelijk geld wil recupereren.

Amiens, promovendus in de Ligue 1, was ook al even concreet voor Fabrice N'Sakala. Zij vangen nu echter achter het net. N'Sakala speelde sinds 2013 bij paars-wit en kwam vooral in de eerste twee seizoenen geregeld in actie voor de recordkampioen.