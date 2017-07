Geen frustratie tot eind augustus deze keer voor Anderlecht-fans: dit is waarom

Er zullen altijd azijnpissers zijn, maar waar Herman Van Holsbeeck de vorige seizoenen altijd lang wachtte om transfers te doen, is het nu begin juli allemaal al zo goed als rond. Matz Sels omdat Frank Boeckx geopereerd werd, Sven Kums als vervanger van Tielemans, Pieter Gerkens als versterking in de breedte en Henry Onyekuru om dat broodnodige flamboyante en onverwachte toe te voegen.

Straf werk, maar waarom moest er nu niet gewacht worden tot eind augustus om de prijs te drukken? "Omdat de dossiers duidelijk waren en er geen spelletjes gespeeld werden door de mensen met wie we onderhandelden. De prijs was duidelijk en we konden ze allemaal snel afwerken. Als ze 12 miljoen gevraagd hadden voor Kums had ik misschien ook tot eind augustus moeten wachten", verklaart Van Holsbeeck het vroege offensief.

Nog nooit zo'n ontspannen Van Holsbeeck gezien begin juli.

Daarnaast was het vooral René Weiler die er op aandrong nog voor de stage zijn volledige groep ter beschikking te hebben. Misschien komt er nog wat 'fine tuning', maar dat zal dan vooral zijn als er opportuniteiten uit de bus vallen. Op de linksachter bijvoorbeeld, of als Kara nog vertrekt.

Weiler wil in Oostenrijk de grondslag leggen voor het hele seizoen. De Zwitser heeft ondervonden dat het tijdens het seizoen niet makkelijk is om alles rond te krijgen en werkte vooral aan de 'basics'. Nu wil hij meer patronen in zijn elftal krijgen en daarvoor heeft hij nu de tijd. "Hij heeft iedereen en hoe beter de spelers, hoe beter het voetbal", zei Roger Vanden Stock daar hoopvol over.

Er zit iets nieuws in de kern van Anderlecht: onvoorspelbaarheid.

Er zijn inderdaad weinig excuses. Tegenover het vertrek van Tielemans - ontegensprekelijk ook een aderlating - staat de komst van Kums. Een man die een elftal kan dirigeren als geen ander. Waar Tielemans soms nog jeugdige inconstantie vertoonde, kan Kums op constante manier het elftal leiden.

En met Henry Onyekuru beschikt Weiler tevens over een jongen die individueel het verschil kan maken: met zijn snelheid, maar ook met een actie. Dat moet dit seizoen voor meer verrassing zorgen en minder voorspelbare aanvalsdrift.