Perbet verklapt: "In het verleden al vaak contact gehad met Club Brugge"

“In het verleden heb ik al vaak contact gehad met Club Brugge, maar jammer genoeg is er toen om verschillende redenen nooit iets uit die contacten voortgevloeid. Ik ben nu dan ook heel blij dat ik bij zo’n grote club als Club Brugge kon tekenen”, vertelt Perbet aan ClubTV.

Bij blauw-zwart hopen ze dat hun kersverse aanwinst er onmiddellijk staat in de voorrondes van de Champions League. Perbet zal zich alleszins voor de volle honderd procent inzetten. “Ik kon meteen met de ploeg op stage, dat is goed om me te integreren.”