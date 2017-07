Chelsea-icoon weet niet van ophouden en tekent bij Championship-club

Terry tekende een contract bij Aston Villa, een club uit de Engelse tweede klasse. Dat betekent dus dat hij ook na zijn 37ste nog een actief voetballer zal zijn. Dr Tony Xia, de eigenaar van de club, bevestigde het nieuws maandagmorgen op Twitter. "Welkom JT in de stad Birmingham... Aston Villa!"

De officiële aankondiging volgt snel. Villa eindigde vorig seizoen 13de in The Championship, een jaar nadat ze degradeerden uit de Premier League. Dit seizoen willen ze weer meespelen in de hoogste regionen.