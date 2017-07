OFFICIEEL: AC Milan weet van geen ophouden en stelt vijfde zomertransfer voor

Hakan Calhanoglu (23) is de nieuwste aanwinst van AC Milan. De Turkse spelmaker van Bayer Leverkusen was al in Milaan gearriveerd, waar hij zondag zijn medische testen aflegde.

De medische keuring bracht niets verdachts aan het licht, en dus zette de 23-jarige Turkse international zijn krabbel onder een vierjarige overeenkomst. Met de transfer is een bedrag van 20 miljoen euro gemoeid. Door middel van bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot 24 miljoen.

Vijfde grote transfer

Na André Silva (FC Porto), Ricardo Rodriguez (VfL Wolfsburg), Mateo Musacchio (Villarreal) en Franck Kessie (Atalanta) wordt Calhanoglu de vijfde gerichte aankoop van Milan.

Calhanoglu speelde de voorbije drie seizoenen voor Bayer Leverkusen, dat de speler in de zomer van 2013 overnam van Hamburger SV. De aanvallende middenvelder weet het doel goed staan en heeft bij wijze van spreken een patent op schitterende vrijschoppen.