Naast Van Rhijn nog een afwezige op stage Club Brugge - transfers op komst?

Zo is ook Tomas Pina niet mee op stage met Club Brugge naar Garderen. De Spanjaard kwam afgelopen zomer nog over van Villarreal voor drie miljoen euro, maar kon nooit overtuigen bij blauw-zwart.

"Daar hoopten we op korte termijn direct rendement uit te halen, maar dat is helaas niet gelukt", gaf Mannaert eerder al toe over die 'mislukte' transfer. En hij mag nu ook vertrekken bij Club Brugge, dat met Nakamba en Jordi Vanlerberghe twee nieuwe middenvelders heeft binnengehaald.

Pina lijkt dan ook te kunnen uitkijken naar een nieuwe ploeg. Ook Ricardo Van Rhijn is er zoals eerder geschreven niet bij in Nederland. HIj staat in de belangstelling van Feyenoord. José Izquierdo komt dinsdag naar Garderen.