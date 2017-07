Speler die bij Club Brugge en AA Gent in beeld was, krijgt nu een kans bij... KV Oostende

Zo meldt Oostende op zijn officiële webstek dat Bentzi Moshel en Ramin Rezaeian de komende week de kans krijgen om zich te bewijzen op het trainingsveld. Als de spelers in kwestie bewijzen dat ze een meerwaarde zijn, zit er mogelijk een contract in.

Moshel is een Israëlische rechtsachter van 23, die vorig seizoen bij FC Ashdod speelde. Rezaeian is 27 jaar oud en eveneens een rechtsachter. De Iraanse international stond tot eind vorige maand onder contract bij Persepolis, maar is nu een vrije speler.

Aangeboden bij Club Brugge én Gent

Als de naam Rezaeian een belletje doet rinkelen, is dat niet onlogisch. De rechtervleugelverdediger werd tijdens de voorbije maanden zowel met Club Brugge als KAA Gent in verband gebracht, maar concreet werd dat nooit.