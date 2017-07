'Mondeling akkoord: Standard haalt publiekslieveling terug'

Paul-José Mpoku heeft namelijk een mondeling akkoord met Standard over een terugkeer naar de Vurige Stede. Het Laatste Nieuws weet dat - tenzij er nog een kink in de kabel komt - alles de komende dagen zal worden geregeld.

Standard was het team waar Mpoku tussen 2011 en 2015 het mooie weer maakte en een absolute publiekslieveling werd. Nu keert hij terug vanuit Chievo Verona. Er waren nog kapers op de kust, maar de Rouches klopten het hardste op tafel.

Bij Standard is het zo tijd voor enkele comebacks, want eerder kwam ook al Pocognoli terug naar Luik. Klantenbinding van de bovenste plank, we mogen nog flink wat transfers verwachten de komende weken.