OFFICIEEL: Aanwinst 9 bij Essevee: "Specifiek scorende kwaliteiten"

Zulte Waregem huurt Ivan Saponjic voor een jaar van Benfica Lissabon. Dat nieuws werd officieel wereldkundig gemaakt, maar hing al een tijdje in de lucht. Francky Dury wilde er graag een echte spits bij.

"We moeten iemand hebben die specifieke targetspits-kwaliteiten heeft. Leye gaf een pak assist en scoorde veel doelpunten. Het was niet de bedoeling dat we drie dezelfde types zouden hebben, dan lopen ze elkaar in de weg", aldus de oefenmeester.

Saponjic heeft specifiek scorende capaciteiten

Daarom dat uiteindelijk ook niet voor Gueye werd gekozen: "Saponjic is een ander type, hij heeft meer specifiek scorende kwaliteiten. Hij kan een goal maken en is nog maar 19 jaar."

Zulte Waregem speelde zaterdagavond op het veld van Petegem en daar was Saponjic al een aandachtig toeschouwer, net als zijn manager Nenad Jestrovic. "Ik had een goed gesprek met Dury, hij maakte indruk op me", aldus de aanvaller daarover. Benfica wilde hem graag uitlenen, maandag volgden medische testen en nu dus ook de handtekening.