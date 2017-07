OFFICIEEL: Antwerp heeft nieuwe transfer beet

Alexander Corryn verlengde immers zijn contract bij KV Mechelen en wordt uitgeleend aan The Great Old. Daar was de voormalige linksachter van Sporting Lokeren ook dit seizoen reeds aan de slag.

Corryn groeide bij stamnummer 1 uit tot een sterkhouder en dwong met Antwerp mee de promotie naar de Jupiler Pro League af. Nu mag hij zich dus opnieuw proberen bewijzen op het allerhoogste niveau.