Club Brugge staat op een zucht van negende zomertransfer

Zo zal Riley McGree de gelederen zal komen versterken. De 18-jarige Australiër staat momenteel nog op de loonlijst bij Adelaide United in zijn vaderland, maar daar komt weldra verandering in. Adelaide Now weet dat Mcgree zijn krabbel onder een contract bij Club Brugge heeft gezet.

Naar alle waarschijnlijkheid maken Club Brugge en Adelaide United de deal heel binnenkort bekend. Niet zo lang geleden verzette Adelaide United zich nog fors tegen een transfer van het jonge talent en dreigde het er zelfs mee om naar de FIFA te stappen. Zover kwam het uiteindelijk niet.

Zomertransfer nummer 9

McGree wordt in navolging van Jordi Vanlerberghe, Jeremy Perbet, German Mera, Marvelous Nakamba, Emmanuel Dennis, Guillaume Hubert, Elton Acolatse en Erhan Masovic reeds de negende zomertransfer van een wel erg bedrijvig Club Brugge.