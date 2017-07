'(Overbodige?) Gent-doelman kan terecht bij andere eersteklasser'

De kans is groot dat Jacob Rinne (24) of Yannick Thoelen (26) deze zomer nog andere oorden opzoekt. Voor die laatste is er mogelijk al een oplossing in de maak. Volgens Het Belang van Limburg ligt de weg naar Sint-Truiden open voor Thoelen.

STVV is op zoek naar een doublure voor Lucas Pirard en Thoelen zou in het gezochte profiel passen. De goalie van Gent ligt wel nog in de weegschaal met Kenny Steppe (28, Zulte Waregem), die ook in beeld is bij Waasland-Beveren.