'Speler van Griekse topclub (Genk wilde hem ooit) op weg naar BelgiÃ«'

De Nigeriaan zou op weg zijn naar KV Kortrijk, waar hij kan herenigd worden met zijn gewezen trainer Yannis Anastasiou. Dat melden Griekse media. Ajagun ligt al enkele jaren onder contract bij Panathinaikos, maar kon zich er nooit hélemaal doorzetten. Nu mag hij gratis weg.

Samen met Anastasiou won Ajagun de Griekse beker en ook vorig seizoen werkten beide heren samen. Bij Roda JC was de huurling een vaste waarde in het elftal van Anastasiou en speelde hij in totaal 36 wedstrijden.

Genk

Twee seizoenen geleden had KRC Genk de speler ook even op het oog. De Limburgers wilden Ajagun toen al weghalen bij Panathinaikos, maar tot een transfer kwam het uiteindelijk nooit. Met enige vertraging lijkt Ajagun nu toch op weg naar België.