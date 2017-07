Waasland-Beveren krijgt pak voor de broek van Roemeense topclub

Waasland-Beveren kwam al in de loop van de eerste helft op achterstand en ging met die 0-1 stand rusten tegen de voormalige Europese grootmacht. Ook na de rust kwam er, wellicht mede door de vele wissels, geen beterschap.

De Roemenen namen met 0-2 en 0-3 nog meer afstand na de koffie. 0-3 was ook de eindstand.

Basisopstelling Waasland-Beveren: Goblet, Demir, Moren, Camacho, Jans, Marquet, Seck, Morioka, Boljevic, Ampomah en Gano.

Vervangingen

45' IN: Myny, Dhondt, Cerigioni, Michel, Cools. OUT: Ampomah, Boljevic, Seck, Marquet.

60' IN: Janssens, Caufriez, Buatu, Nys, Schrijvers, Lomalisa. OUT: Goblet, Moren, Camacho, Gano, Demir, Jans.