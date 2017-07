Tweede double pass conferentie was ook voor gerenommeerde jeugdopleidingen van Anderlecht en Genk verrijkend: "We hebben weer een stap voorwaarts gezet"

Anderlecht en Genk behoren al jaren tot de Belgische top op het vlak van jeugdopleiding. In welke mate zorgt een congres als dat van double pass voor nieuwe inzichten?

"Waar je ook in de wereld komt, je steek van iedereen iets op. Ook hier", erkent Kindermans in gesprek met Voetbalkrant.com. "Door nieuwe inzichten te reflecteren op je eigen opleiding, zet je weer een stap voorwaarts. Als ik zag wat double pass met wedstrijdgericht trainen bedoelt, zag ik veel zaken terug die aanleunen bij de oefenvormen die wij toepassen."

Ervaringen uitwisselen met clubs uit lagere regionen

Daerden is bij Genk nog maar enkele jaren actief als technisch directeur van de Jos Vaessen Talent Academy. "Dit was een verrijking voor Genk en mezelf", pikt de Limburger in. "Hoe kijken andere clubs naar opleiding en wat vindt een organisatie als double pass belangrijk? Ook als eliteclub kunnen we nog stappen zetten."

Met Kris Defreyne & Bert Devoldere van amateurclub Torhout 1992 KM kwamen ook twee stemmen uit het amateurvoetbal aan bod. "Het is leuk om met clubs uit lagere regionen ervaringen uit te wisselen", besluit Kindermans. "Omdat die jongens vaak heel hard moeten werken met weinig middelen en toch vooruitgang boeken."

