Antwerp denkt aan speler van Club Brugge (en die willen meewerken)

Ludovic Butelle kan de nieuwe doelman van de promovendus worden, weet HLN. Bij Club heeft die amper nog zicht op speelkansen. De 34-jarige doelman kwam vorig jaar in januari aan en hielp blauw-zwart aan de titel. Vorig seizoen was heel wat minder en op het einde verloor hij zijn plaats aan Ethan Horvath.

Door de komst van Guillaume Hubert is Butelle nu pas derde doelman op Jan Breydel en Club wil hem wel laten vertrekken. Ze stelden hem ter beschikking van Antwerp in afwachting van een beslissing van The Great Old.