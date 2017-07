OFFICIEEL: Arsenal heeft scoremachine te pakken voor recordbedrag

Arsenal heeft een traditie van Franse spelers aan te trekken, zeker met een Franse manager als Arsène Wenger. Maar voor Lacazette betalen ze wel een recordtransfer. Hij wordt immers de duurste speler ooit in de geschiedenis van de club. Daarmee gaat hij over Mesut Özil, die in 2013 nog 50 miljoen euro kostte.

Lacazette leek op weg naar Atlético Madrid, maar de Spanjaarden kregen een transferverbod. In de laatste jaren maakte de spits naam en faam door 56 goals te scoren in drie seizoenen in de Ligue 1.