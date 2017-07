Slecht nieuws voor Foket: Atalanta heeft akkoord met andere Belg

Nadat Atalanta de transfer 'on hold' zette omdat er een probleem rees bij de medische testen, keek Atalanta blijkbaar toch voort. Intussen lijken ze in vergevorderde onderhandelingen te zijn met Timothy Castagne van Genk. Die was eerst niet gewonnen voor een Italiaans avontuur omdat hij zelf al een akkoord had met Nice, maar volgens Het Nieuwsblad is hij overstag gegaan.

Hij zou bijna rond zijn met Atalanta en dat is slecht nieuws voor Foket. Net als bij de nationale ploeg strijden de twee er om een plaatsje. Foket moet vandaag nog een test afleggen om te bewijzen dat er niets mis is met zijn hart, maar blijkbaar heeft Atalanta daar niet op gewacht.