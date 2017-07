Club Brugge gaat voor een record: "Wij willen de grootste"

Club Brugge wil zijn fans immers massaal betrekken bij de ploegfotoshoot. "Naast de traditionele spelersvoorstelling en de verschillende partneractiviteiten gaan we dit jaar voor de Grootste Ploegfoto! Elk jaar nemen we, met de nieuwe kern, een ploegfoto voor de Noord tribune", klinkt het bij blauw-zwart.

"En elk jaar is deze leeg. Dit jaar willen het anders doen. Dit jaar gaan we die lege tribune vullen met onze sterkste troef: de 12de man! We vragen jullie dan ook om massaal af te zakken naar de fandag met zoveel mogelijk Blauw-Zwarte attributen. Haal dus die sjaals en vlaggen uit de kast en hul je van kop tot teen in de mooiste kleuren van het land."

Tifo

"Als we over de 12de man en sfeer spreken, spreken we natuurlijk ook over Blue Army. Zij zullen de Noord voorzien van een tifo, precies zoals op topmatchen vaak het geval is. Ook de verschillende partners zullen meehelpen iedereen (nog meer) Blauw en Zwart te krijgen. Vergeet dus zeker niet overal eens langs te gaan."