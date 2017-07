Club Brugge op het spoor van jong talent, dat ook naar Benfica en Manchester City kan

Zo heeft blauw-zwart gesproken met de 17-jarige Elif Elmas, een Macedonische aanvallende middenvelder van Rabotnicki, weet HLN. De jongen is bijzonder in trek op de transfermarkt, want ook Manchester City en Benfica tonen belangstelling.

Elmas staat dan ook te boek als groot talent. Vorige maand maakte hij reeds zijn debuut in het nationale elftal in de kwalificatiematch tegen Spanje. Vorig seizoen was hij al goed voor zes goals en zeven assists. Hij maakte ook al een deel van zijn jeugdopleiding rond bij Heerenveen.