Johan Boskamp is binnenkort weer niet van de TV weg te krijgen, maar hij kijkt nooit naar zichzelf: "Ik vind dat verschrikkelijk, en mijn kinderen worden er strontziek van!"

Voetbal Inside, Stadion, de Champions League op Q2, ... Overal is Bossie te zien als analist. Maar nooit kijkt hij eens naar zichzelf op tv. "Ik vind dat verschrikkelijk", zegt Boskamp in Sport/Voetbalmagazine. "Er zijn ook twee boeken over me geschreven. Ik heb die niet gelezen. Nee, joh. Ik ga toch geen boek over mezelf zitten lezen."

"Mijn kinderen? Het interesseert ze geen reet. Ik denk dat ze er strontziek van worden", grapt de populaire Nederlander. "Maar ik amuseer me met dat analyseren. Ik ga niet op de computer zitten en alles uit die wedstrijd halen om dat dan te vertellen op de televisie. Ik ga daar gewoon zitten en zie wel wat er gebeurt. En dan zeg ik het op mijn manier."