Drie op drie voor OHL-aanvaller en toch: "Er is nog werk"

Kostovski brak de ban voor OHL met de 1-0. Nog voor de rust legde hij de 2-0 voor Storm klaar na een heerlijke Leuvense combinatie. Een deugddoende zege, al wil de Macedoniër niet te hard van stapel lopen. "We moeten nog heel wat nieuwe jongens inwerken. Het samenspelen gaat goed, maar er is nog werk", aldus de spits.

De OHL-aanvaller scoorde al tegen VK Linden en ASV Geel. En nu dus ook tegen eersteklasser KV Mechelen. "Een aanvaller heeft vertrouwen nodig. Ik voel me geweldig en blijf tijdens de voorbereiding blessurevrij", zegt een tevreden Kostovski.

"Dit is gewoon een mooie zege, zeker voor de jonge gasten in de ploeg"

"Dit is gewoon een mooie zege, zeker voor de jonge gasten in de ploeg. Het is belangrijk dat zij de nodige ervaring opdoen. Het samenspel met Casagolda? Dat loopt goed. We kennen elkaar goed en naast het veld zijn we goede vrienden. Het zal zeker klikken dit seizoen", besluit Kostovski.