D'Onofrio wou toptransfer voor neus van Anderlecht wegkapen

D'Onofrio heeft uitgebreide contacten en wil die ook aanwenden. Zo weet S/V Magazine dat de sportief directeur van Antwerp probeerde om Henry Onyekuru binnen te halen en zo Anderlecht een hak te zetten. D'Onofrio probeerde een deal met PSG op te zetten, maar Everton speelde korter op de bal.

De fans van The Great Old kunnen trouwens nog dromen, want D'Onofrio voerde de onderhandelingen in Parijs met Antero Henrique, de nieuwe sportief directeur van de Parijzenaars. En laat die nu jaren bij Porto gewerkt hebben, de tweede thuis van D'Onofrio. Komt er straks nog iets via Parijs naar de Bosuil?