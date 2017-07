Grote ambities in 1B, maar wie wordt kampioen? (POLL)

door Yannick Lambrecht

door

Wie wordt kampioen in 1B? (POLL)

De ploegen uit 1B zitten niet stil deze zomer en zowat elke club heeft al blijk gegeven van grote ambities. Wie zal er met de eindwinst lopen en zien we in 2018 naar 1A stijgen? Laat het ons weten in de poll onderaan dit artikel.

Beerschot Wilrijk heeft een fanatieke aanhang achter zich en werd bovendien al vier keer op rij kampioen. Trainer Marc Brys gaf al aan dat de Mannekes best met de voeten op de grond blijven, anderen zijn mentaal de titel al aan het vieren. Het zou alleszins het toppunt van een onwaarschijnlijke comeback zijn. Cercle Brugge haalt sinds de overname door AS Monaco de ene speler na de andere. Momenteel staat de teller al op elf nieuwkomers, waaronders zelfs internationals. De ambities zijn kristalhelder. OHL viel in Thaïse handen en de nieuwe eigenaar maakte al duidelijk dat zijn club zo snel mogelijk naar eerste A moet. Met topaanwinsten als Julien Gorius en Nikola Storm is dat helemaal niet vergezocht. Westerlo werd op de allerlaatste speeldag van de reguliere competitie nog kopje onder geduwd door Moeskroen, maar wil koste wat kost meteen terug en daar zijn ook de middelen voor. Benieuwd of nieuwbakken trainer Vedran Pelic de verwachtingen kan inlossen. Union zette zichzelf op de kaart met knap voetbal in play-off 2. Een nadeel van die aandacht is wel dat ze sterkhouders Rajsel en Aguemon niet konden houden, maar met enkele gerichte versterkingen kan USG gerust weer bovenin meedraaien. Lierse heeft de nodige ervaring in eerste, maar zal het vertrek van absolute sterkhouder Benson naar Genk wel moeten opvangen. Roeselare en Tubeke zijn underdogs, maar in deze tijden bestaat iets als 'onmogelijk' quasi niet Op 4 augustus mag promovendus Beerschot Wilrijk de competitie op gang trappen tegen Union. De start van een ongemeen spannende competitie, zelden werd er zo uitgekeken naar de tweede klasse. Wie zie jij kampioen worden? Laat je horen in de poll en de commentaren.