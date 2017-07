Eindelijk prijs voor Hasi: gewezen Rode Duivel trekt naar Olympiakos

Besnik Hasi zoekt al eventjes naar versterking bij Olympiakos en komt daarbij vaak uit bij spelers die hij al kent. Nuytinck, Gillet, Vadis Odjidja, Mbokani, ... Allen kwamen ze (vooralsnog?) niet naar Griekenland.

Dat doet Mehdi Carcela echter wel. Hij kwam donderdagavond aan op de luchthaven in Athene en zal er zijn medische testen afleggen, daarna zal hij een contract van drie seizoenen tekenen bij Olympiakos.

Carcela speelde in België enkele seizoenen voor Standard en was in die periode ook kortstondig Rode Duivel, alvorens hij alsnog koos voor de Marokkaanse nationale ploeg.