OHL tankt vertrouwen tegen KV Mechelen: "Ik hecht er niet veel belang aan"

"Dit was gewoon een trainingswedstrijd", zei van Wijk achteraf. "Mechelen miste heel wat spelers en wij ook. We waren allebei niet compleet. In de tweede helft waren het hun tegen onze beloften van vorig jaar. Ik hecht er dus niet veel belang aan. Ik heb wel enkele mooie goals gezien, dus dat is goed voor het vertrouwen."

Veel afwezigen

Toch was het - zeker in de eerste helft - een waardemeter voor beide teams met twee sterke elftallen op het veld. Al miste KV Mechelen wel onder meer Coosemans, Rits, De Witte, Kawaya en Pedersen. "Wij gaan ook nog enkele spelers erbij krijgen. Het zat ook wat mee voor ons. Maar het belangrijkste blijft dat er niemand geblesseerd raakte", aldus van Wijk.

"Ik heb geprobeerd om de twee ploegen voor en na rust positioneel zo goed mogelijk in te vullen. Met telkens twee aanvallers en twee flanken. We hebben met Le Postollec ook maar één verdedigende middenvelder. De bedoeling was om een valabele ploeg op het veld te hebben", besloot van Wijk.