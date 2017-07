Kijk eens wie er opnieuw traint bij Anderlecht

De 30-jarige doelman onderging na afloop van het voorbije seizoen een operatie aan de rug en er werd uiteraard rekening gehouden met een inactiviteit van een aantal weken. Wellicht moet Boeckx de competitiestart aan zich voorbij laten gaan, maar donderdag stuurde Anderlecht goed nieuws de wereld in.

"Kijk eens wie er terug op het veld staat! Frank the Tank loopt voor het eerst sinds zijn operatie. Veel beterschap, Frank", klinkt het via de sociale media van Anderlecht. Boeckx, die in België achterbleef, verscheen donderdag op het trainingsveld in Neerpede om er aan zijn comeback te werken.

