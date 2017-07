KV Mechelen heeft zijn gegeerde spits beet

KV Mechelen had het huiswerk bijna af, maar wilde nog een centrumspits binnenhalen. En die heeft het nu ook beet: Stefan Drazic tekent vrijdag normaliter een contract voor drie seizoenen, als hij door de medische en fysieke testen raakt uiteraard.

Targetspits

De 24-jarige Serviër is 1m87 groot en volgens velen een sterke beer in de aanval. Bij Vozdovac was hij afgelijken seizoen goed voor acht doelpunten en een assist in de Servische competitie.

Op clubniveau zijn de ploegen er al uit, Drazic heeft bovendien ook al een persoonlijk akkoord met Malinwa. Morgen landt hij in België en worden de laatste details afgewerkt.