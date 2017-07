"Ik zou hÃ©Ã©l graag meegaan naar het WK en zal mijn uiterste best doen"

“Het laatste jaar kon ik maar weinig aanspraak maken op een selectie. Maar ik zou héél graag meegaan naar het WK en zal mijn uiterste best doen", zegt Lombaerts in Het Nieuwsblad. "Tegelijk wil ik er ook niet te veel op focussen. Het zal niet rond Lombaerts draaien in Oostende. Het systeem speelt wel in mijn voordeel: we spelen hier ook met drie man achterin", merkt de verdediger een voordeel op.

Na al die jaren bij een Russische topclub, speelt Lombaerts nu bij KVO. Hij ziet enkele verschillen. “Ik merk toch al dat KVO een voetballende ploeg is. Er zit ook heel veel variatie in de trainingen. Veel tactiek, op een speelse manier dan. Lang geleden dat ik zo trainde. In het tactisch onderricht voor de nieuwelingen van daarnet herkende ik meteen een aantal zaken vanop training. Leerrijk.”