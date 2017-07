"Het begon met een kus": Mr Brightside Nicolas Lombaerts kan een duet opnemen met Marc Coucke

En dus moest ook de nieuwbakken centrale verdediger Nicolas Lombaerts een liedje zingen om zich helemaal in te wijden binnen KV Oostende. De centrale verdediger deed dat met een klassieker uit de nillies.

Mr Brightside - de debuutsingle van de alomgeprezen The Killers - werd door Lombaerts ten berde gebracht. Met een banaan als extra hulpstuk/micro. De Kustboys deelden een deeltje van het optreden. Komt er ook een duet met Marc Coucke in de toekomst?

The Killers debuteerden met Mr Brightside en via onder meer The O.C. werd het ook meteen de grote doorbraak voor de groep uit Las Vegas. Voor de volledigheid: Mr Brightside gaat over een te jaloerse man die denkt dat zijn vrouw vreemdgaat.