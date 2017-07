Schoofs komt terug op periode bij AA Gent: "Ik ben niet altijd correct behandeld"

"Ik ben met gemengde gevoelens vertrokken", zegt Schoofs in Het Laatste Nieuws. "De groep heeft me heel goed onthaald, de stad was leuk om te vertoeven en ook de supporters stonden achter me. Alleen liep het sportief niet zoals ik had gehoopt. Toen Kums vertrok, dacht ik mijn kans te krijgen, maar dan haalde de club andere spelers."

Zo verliepen sommige zaken niet altijd even goed, benadrukt Schoofs. "Ik ben niet altijd correct behandeld. De communicatie verliep niet zo netjes. Zo moest ik van een journalist vernemen dat ik niet op de Europese lijst stond. De trainer heeft pas in januari voor het eerst met me gepraat."