Er moet absoluut nog volk weg bij Standard

Toch volgens coach Ricardo Sa Pinto. "Hij kan zowel op de flank, centraal als als tweede spits uit de voeten", oogde hij grotendeels tevreden in La Dernière Heure. Maar zijn selectie zat al relatief dik in flankspelers en tweede spitsen.

"Ik heb nu misschien wel te veel opties op de flank", aldus de oefenmeester, die wel vooral blij is dat Mpoku terug in de kleuren van Standard zal spelen. "Ik zag hem een paar keer spelen in Griekenland en hij liet een goeie indruk na."

"Hij heeft heel wat ervaring opgedaan, kan een man uitschakelen en is levensgevaarlijk op vrije trappen. Bovendien kent hij onze club door en door", sloot hij af.