Transfergeruchten 07/07: Inter koopt Milan, verder: Mbappé, Lukaku, Diallo, Raman, nieuwe goudhaantje Ajax...

Ook vandaag zijn alle ogen gericht op Romelu Lukaku . Wordt het Manchester United , zoals aangekondigd, of toch nog Chelsea ?

Eupen heeft een nieuwe spits beet. De 26-jarige Moussa Diallo komt over van FC Union La Calamine. Daar scoorde de Belg 33 keer afgelopen seizoen.

Marco Ilaimaharitra , de vervanger van Damien Marcq, moet vandaag een contract tekenen bij Charleroi. Hij komt transfervrij over van de Franse tweedeklasser Sochaux.

Joren Dom is nog niet van Beerschot-Wilrijk. De rechtsachter staat ook in de belangstelling van OH Leuven.