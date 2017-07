GE-NI-AAL: Postbode bezorgt post in Wilrijk met... petje van Antwerp en krijgt officiÃ«le klacht

Agron Sokolji is een postbode met ballen aan z'n lijf, anders kan je het niet noemen. De man verdeelt al jaren de post in Wilrijk en gaat steevast de baan op met... een petje van Antwerp. Hij kreeg er al veel reactie op, maar donderdag viel plots een officiële klacht in de, nu ja, bus.

"Bode doet zijn ronde met een petje van voetbalclub "Antwerp", menig mensen(sic) in de wijk zijn Beerschotsupporters en vinden dit provocerend. Graag deze bode een petje van Bpost bezorgen aub.", luidde de klacht.

Agron trekt er zich naar eigen zeggen weinig van aan. "Die supporter riep zaken als: 'gij komt bij mij niet meer binnen', 'gij moogt geen goeiendag meer zeggen tegen mij' en 'doe die marginaal klak af', maar ik blijf mijn pet dragen. Voor mijn werk is er geen probleem." Respect!

De klacht

Het petje in kwestie