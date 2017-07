OFFICIEEL: Belgische rechtsback trekt naar ItaliÃ«. Over en out voor Foket!

Update: KRC Genk heeft de transfer nu ook officieel bevestigd.

Atalanta legt maar liefst zes miljoen euro op tafel voor de rechtsback van Racing Genk. Bovendien bevestigde Michel Louwagie aan Sporza dat er van de transfer van Foket naar de Italiaanse club niets meer in huis komt.

Castagne doorstond de medische keuring met vlag en wimpel en niets staat zijn overgang nog in de weg. Die zes miljoen euro was overigens vastgelegd in het contract van de rechtsachter bij de Limburgers.

Hoe het met Foket verder moet, is niet duidelijk. Sinds zijn medische testen bij Atalanta een hartafwijking -die bij Gent gekend was- aan het licht bracht, werd het stil rond de Rode Duivel.