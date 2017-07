Oefenpot Antwerp gaat niet door omwille van vrees voor hooligan-clash

Burgemeester Ignace Dereeper van Oudenburg wou de match laten doorgaan, maar kreeg van de veiligheidsverantwoordelijke van Antwerp te horen dat de harde kernen van Antwerp en Club Brugge die datum hadden vastgelegd voor een confrontatie.

“Blijkbaar speelt Club Brugge diezelfde dag een match in Deinze”, zegt Dereeper in Het Nieuwsblad. “De twee supportersgroepen zouden van het feit dat ze op dat moment niet ver van elkaar verwijderd zouden zijn gebruik maken om af te spreken. Ze zouden dat volgens de Antwerpse informatie op de terreinen van Oudenburg of in de buurt er van doen.”

Risico

Antwerp was zelf niet meer al te happig om te spelen en de burgemeester gelaste het duel af. “Die informatie kan ik onmogelijk naast mij neerleggen”, zegt hij. “Ik vind het heel jammer voor WS Oudenburg, maar ik moet aan de veiligheid en de orde in de stad denken. Ik kan niet het risico lopen dat groepen hooligans hier met elkaar gaan afspreken.”