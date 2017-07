We begrijpen waarom Gent hem wil! Op deze schitterende manier scoort Odoi dus bij Fulham (met beelden)

Bij Fulham keken ze vrijdagmorgen hun ogen uit toen Odoi op heel nonchalante manier scoorde. Al lijkt het eenvoudig, het is waanzinnig moeilijk uit te voeren. Hij stopte de bal in volle loop met zijn rechtervoet om hem met de hak van zijn linkse binnen te schieten.

Odoi is nog steeds in beeld bij Gent en Louwagie heeft ook een akkoord, maar het is wachten op de toestemming van de Amerikaanse eigenaar van Fulham.