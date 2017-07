Waarom nieuwkomer Julien Gorius niet in de selectie zat tegen KV Mechelen

Dennis van Wijk heeft dezer dagen slechts weinig centrale middenvelders ter beschikking. Zijn enige verdedigende middenvelder tegen 'Malinwa' was Flavien Le Postollec. In het oefenduel tegen KV Mechelen - de eerste echte waardemeter voor de Leuvenaars - zat Julien Gorius bovendien niet in de selectie.

Maar daar is een geldige verklaring voor. "Hij heeft heel lang niet gespeeld, dus hij moet nog heel veel trainingsarbeid absorberen", legt OHL-coach van Wijk uit. "We willen hem eerst nog wat laten trainen voor we hem opnieuw wedstrijdminuten geven."