Je moet het maar doen: Belgische doelman weigerde... Ajax

Het gaat om Hendrik Van Crombrugge, doelman van Eupen. De 25-jarige goalie stond ook in de belangstelling van heel wat Belgische topclubs, maar Eupen wimpelde onder andere een bod van AA Gent af. Ajax wou zelfs tot 3 miljoen euro gaan voor de speler van de Oostkantonners, maar die weigerde zelf.

Nochtans was het de bedoeling dat hij op termijn zou uitgroeien tot eerste doelman, indien Onana zou vertrekken. "Er was de voorbije weken veel interesse, maar Hendrik heeft uiteindelijk beslist om te blijven", vertelt Eupen-CEO Christophe Henkel in HLN. "Hendrik is van mening dat hij zich bij Eupen het beste verder kan ontwikkelen. Iets waar we alleen maar blij om kunnen zijn."