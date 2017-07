Genk-voorzitter laat geen traan over Anderlecht-aanwinst Gerkens: "We hebben ons niet vergist"

Pieter Gerkens brak bij Genk vroeg door, maar deemsterde daarna weg. Na een sterk seizoen bij STVV forceerde hij nu een transfer naar Anderlecht. Peter Croonen laat er echter geen traan over. "Gerkens is een fijne, slimme en goede voetballer. Maar we hebben ons niet vergist, want ik denk persoonlijk dat Gerkens het vandaag nóg moeilijk zou hebben om bij ons in de basis te staan", zegt hij in HLN.

Leon Bailey vertrok volgens hem dan weer te vroeg. "Ik stel vast dat hij de laatste zes maanden weinig gespeeld heeft. Bailey zou vandaag een betere voetballer zijn, mocht hij nog zes maanden in Genk zijn gebleven."