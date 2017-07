Everton-coach Koeman razend nadat Lukaku hem dit lapte

Lukaku trainde gisteren en vandaag samen met Paul Pogba (Manchester United) op het veld van de Amerikaanse universiteit UCLA. Maar eigenlijk had hij op dit moment in Everton moeten zitten, want die hebben de trainingen ook hervat. Toen Koeman vernam dat Lukaku niet gearriveerd was, nam hij zijn telefoon om hem op te bellen.

Op die telefoontjes kwam er echter geen antwoord en Koeman ontstak naar verluidt in een 'Franse colère'. Lukaku zit midden in een transferoorlog tussen Manchester United en Chelsea. Die eersten zouden echter vandaag de deal van 85 miljoen euro willen afronden.