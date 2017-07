Club-talent legt keuze voor Essevee uit: "Die Europa League"

"Ik had het hier vorig seizoen enorm naar mijn zin. We speelden Play-Off 1 en wonnen de beker van België", opende Coopman. “Dat ik nu een verlengstuk kan breien aan het succesvolle bekerverhaal in de Europa League maakt me heel gelukkig."

Hij twijfelde niet, zo blijkt. "Mijn keuze om dit seizoen opnieuw voor Essevee te spelen was snel gemaakt. Ik ken de club, de coach de mensen die hier werken, de supporters, … wat ervoor zorgt dat ik me niet meer moet aanpassen. Ik kan me meteen 100% focussen op het voetbal."

Intussen is er wel het een en ander veranderd. "Met Meïté, Lerager en Dalsgaard zijn een aantal sterkhouders vertrokken maar intussen heeft Essevee al sterke transfers gerealiseerd. Ik wil Zulte Waregem bedanken voor de inspanningen die het heeft gedaan om mij terug naar het Regenboogstadion te halen."