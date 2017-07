Courtois op vakantie aan de rol met 18-jarige Miss BelgiÃ«-finaliste

Courtois op vakantie aan de rol met 18-jarige Miss België-finaliste

door Redactie



Thibaut Courtois werd gespot met ex-Miss België-finaliste Maithé

Foto: © photonews

Thibaut Courtois geniet momenteel nog van een vakantie in Mallorca. Maar ook daar ontsnapt hij niet aan de lenzen van de Engelse tabloidfotografen. The Sun betrapte hem immers in het gezelschap van een Belgische schone.