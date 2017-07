Simons, dat is overgave en mentaliteit, ook op zijn 40ste: "Hij gaat het niet zomaar cadeau krijgen"

door Redactie



Timmy Simons wil Marvelous Nakamba het vuur aan de schenen leggen

Foto: © photonews

Timmy Simons is er 40, maar is wel nog altijd speler. Straks heeft hij echter een iets andere rol: hij moet de mentor van Marvelous Nakamba, de nieuwe stofzuiger van Club Brugge, worden. Maar Nakamba zelf doet er best aan om toch maar zijn naam waar te maken.